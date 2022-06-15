Окупанти продовжують обстріли Харківщини: пошкоджені домівки, підприємство, є поранені - ОВА

Протягом минулої доби російські загарбники продовжували обстріли населених пунктів Харківської області.
Обстрілів м. Харків не зафіксовано. Загалом по області за добу поранення отримали 7 мирних мешканців: Чугуївський район – 4 особи, Ізюмський – 1 особа, Харківський район – 2 особи.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У Харківському районі через обстріли сталася лісова пожежа.
У селах Чугуївського району внаслідок влучання боєприпасів пошкоджені будинки та господарські будівлі, гаражі.
У Богодухівському районі вночі окупанти обстріляли Золочівську громаду. Пошкоджено адміністративну будівлю одного із підприємств, сталася пожежа.
В Ізюмському районі через обстріли також пошкоджене підприємство, сталася пожежа.
На Харківському напрямку бої йдуть за населений пункт Рубіжне. Тривають активні бої в районі Ізюма.
Нагадаємо, окупанти посилено закидують Харківщину снарядами, які нищать будинки, вбивають людей і тварин.
Читайте також:
- Протягом доби окупанти пошкодили 32 будинки, супермаркет та підприємство у Харківській області
- Трофейною технікою бійці на Харківщині виганяють ворога і підсумовують, коли вийдуть і закріпитись на кордоні
- На Харківському напрямку ворог намагається утримати займані рубежі та не допустити просування підрозділів Сил оборони