Окупанти продовжують обстріли Харківщини: пошкоджені домівки, підприємство, є поранені - ОВА

Окупанти продовжують обстріли Харківщини: пошкоджені домівки, підприємство, є поранені - ОВА

Протягом минулої доби російські загарбники продовжували обстріли населених пунктів Харківської області.

Обстрілів м. Харків не зафіксовано. Загалом по області за добу поранення отримали 7 мирних мешканців: Чугуївський район – 4 особи, Ізюмський – 1 особа, Харківський район – 2 особи.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харківському районі через обстріли сталася лісова пожежа.

У селах Чугуївського району внаслідок влучання боєприпасів пошкоджені будинки та господарські будівлі, гаражі.

У Богодухівському районі вночі окупанти обстріляли Золочівську громаду. Пошкоджено адміністративну будівлю одного із підприємств, сталася пожежа.

В Ізюмському районі через обстріли також пошкоджене підприємство, сталася пожежа.

На Харківському напрямку бої йдуть за населений пункт Рубіжне. Тривають активні бої в районі Ізюма.

Нагадаємо, окупанти посилено закидують Харківщину снарядами, які нищать будинки, вбивають людей і тварин.

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