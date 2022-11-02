Окупанти продовжують обстріли на 11 напрямках: ворог атакував понад сотню населених пунктів – Генштаб

В Україні триває 252-га доба героїчного протистояння російському широкомасштабному вторгненню.
Армія Російської Федерації продовжує обстріли населених пунктів із мінометів, ствольної та реактивної артилерії на 11 напрямках.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ за 2 листопада.
Сіверський напрямок
З мінометів та ствольної артилерії були обстріли в районах населених пунктів Гай та Сеньківка Чернігівської області.
Слобожанський напрямок
З мінометів, ствольної та реактивної артилерії – в районах населених пунктів Вовчанськ, Гатище, Глибока, Дворічне, Козача Лопань та Красне.
Куп’янський та Лиманський напрямки в районах населених пунктів Берестове, Греківка, Зарічне, Надія та Невське.
Бахмутський напрямок
З танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Іванград, Майорськ, Роздолівка, Опитне та Соледар.
Авдіївський напрямок – в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка та Первомайське.
Новопавлівський напрямок – в районах населених пунктів Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Микільське, Павлівка та Пречистівка.
Запорізький напрямок – в районах населених пунктів Білогір’я, Гуляйполе, Кам’янське, Мала Токмачка, Новопіль, Новосілка, Оріхів та Щербаки.
Південнобузький напрямок
Вогневого ураження зазнали райони понад 15 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.
Новопавлівський напрямок – в районах населених пунктів Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Микільське, Павлівка та Пречистівка;
Запорізький напрямок в районах населених пунктів Білогір’я, Гуляйполе, Кам’янське, Мала Токмачка, Новопіль, Новосілка, Оріхів та Щербаки.
Нагадаємо, окупанти намагаються вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
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