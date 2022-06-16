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Окупанти продовжують обстрілювати Харківщину: одна людина загинула, а п'ятеро поранених

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Окупанти продовжують обстрілювати Харківщину: одна людина загинула, а п'ятеро поранених

Фото: Associated Press

Протягом минулої доби, 15 червня, російські окупанти продовжили обстріли Харкова та населених пунктів Харківської області.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог зосереджений на обороні кордонів. У районі Ізюма російські війська продовжують спроби вести наступ в напрямку м. Слов'янськ. ЗСУ тримають позиції та завдають ворогу відчутних втрат в живій силі і техніці.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вночі армія РФ завдавла удару з еактивних систем залпового вогню по інфраструктурі Індустріального району Харкова. Жертв та постраждалих немає.

В області окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського та Лозівського районів. Зокрема, у селі Леб'яже Чугуївського району через обстріли пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Від потрапляння російських боєприприпасів сталися займання в Золочеві, також пошкоджені господарчі споруди, автомобілі.

Протягом доби внаслідок російських атак у Лозівському районі одна людина зазнала поранення, в Ізюмському - поранено п'ять мирних мешканців.

Як повідомлялося, російські окупанти у ніч на 16 червня та вранці обстріли дві громади у Сумській області. Загинуло чотири людини, щонайменше шестеро поранених.

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