Окупанти продовжують обстрілювати Харківщину: у приватному будинку загинули 2 жінки та 2 дітей

Ще одну 5-річну дівчинку госпіталізовано до Первомайської лікарні.

У Харківській області окупанти не припиняють обстріли.

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Як повідомили в пресслужбі ДСНС сьогодні, 10 березня, вчора, 9 березня, о 22:46 9 березня надійшло повідомлення про пожежу та руйнації в ТРЦ Nikolsky, що в центрі міста Харкова. Площа пожежі склала близько 100 кв.м. О 03:00 пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих не було.

"Також, вночі внаслідок чергового обстрілу невеличкого села Слобожанське Балаклійської громади Ізюмського району, ворожий снаряд потрапив до приватного житлового будинку. Внаслідок руйнації будівлі під завалами загинуло 4 особи: 2 жінки та 2 дітей. 5-річній дівчинці вдалось вижити. Вона була травмована. Бригадою медиків її було госпіталізовано до Первомайської лікарні. Для пошуку тіл загиблих сьогодні планується залучення підрозділів ДСНС", - розповіли у відомстві.

Загалом за добу рятувальники здійснили понад 30 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.

Нагадаємо, російські війська від моменту масштабного вторгнення в Україну випустили понад 710 ракет, які майже всі були націлені на об’єкти в східній Україні. Про це заявив під час брифінгу в Пентагоні речник оборонного відомства США Джон Кірбі.