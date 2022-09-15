Окупанти продовжують обстрілювати Харківщину: в ОВА розповіли про минулу добу

У ніч проти 15 вересня російські війська завдали чергового удару по Харкову. Близько опівночі зафіксовано влучання ракети в лісосмугу в Київському районі. За попередньою інформацєю, обійшлося без втрат.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Крім того, протягом минулої доби росіяни обстріляли населені пункти Харківської області вздовж лінії зіткнення. Внаслідок ворожого обстрілу Вовчанська пошкоджено п'ять будинків. Ніхо з мешканців не постраждав.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп'янському районі підірвався на міні та отримав поранення 54-річний чоловік.

В ОВА наголошують, що вздовж лінії зіткнення ворог обстрілює позиції ЗСУ військових та здійснює перегрупування своїх підрозділів. "Наші захисники продовжують нищити окупантів, завдаючи їм великих втрат в живій силі та техніці", - наголосив Синєгубов.

Як повідомлялося, у Харківській області ЗСУ від 6 вересня звільнили 388 населених пунктів. Це - близько 8500 квадратних кілометрів, де проживає понад 150 тис. людей.

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