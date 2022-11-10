Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти продовжують обстрілювати Харківщину: як минула доба в області

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
127
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти продовжують обстрілювати Харківщину: як минула доба в області

Фото: Associated Press

Одна мешканка Куп'янська отримала поранення.

Протягом минулої доби російська армія обстрілювала населені пункти у Харківській області, що розташовані недалеко від лінії зіткнення та кордону з агресоркою Росією. Зокрема, окупанти атакували Куп'янськ, Вовчанськ, селище Дворічна та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. 

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Внаслідок ворожих атак у Вовчанську пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Куп'янську внаслідок обстрілу сталася пожежа в будівлі магазину. З пораненням госпіталізований 36-річний мешканець Куп'янська.

Синєгубов наголосив, що на звільнених територіях області триває розмінування. За добу піротехніки знешкодили 238 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, розпочалась 260 доба російського вторгнення до України. Окупанти намагаються втримати захоплені території та ведуть наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснив понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цього постраждали райони понад 30 населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Сумської та Херсонської областей.

Читайте також:

Втрати росіян на 9 листопада: темпи знищення окупантів не падають

Втрати росіян на 9 листопада: темпи знищення окупантів не падають

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
127
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація