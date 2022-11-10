Окупанти продовжують обстрілювати Харківщину: як минула доба в області

Протягом минулої доби російська армія обстрілювала населені пункти у Харківській області, що розташовані недалеко від лінії зіткнення та кордону з агресоркою Росією. Зокрема, окупанти атакували Куп'янськ, Вовчанськ, селище Дворічна та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ворожих атак у Вовчанську пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Куп'янську внаслідок обстрілу сталася пожежа в будівлі магазину. З пораненням госпіталізований 36-річний мешканець Куп'янська.

Синєгубов наголосив, що на звільнених територіях області триває розмінування. За добу піротехніки знешкодили 238 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, розпочалась 260 доба російського вторгнення до України. Окупанти намагаються втримати захоплені території та ведуть наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснив понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цього постраждали райони понад 30 населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Сумської та Херсонської областей.

Читайте також: