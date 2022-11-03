Окупанти продовжують обстрілювати Харківщину: є загиблі та поранені мирні мешканці

Російські війська продовжують обстрілювати Харківську область. Протягом минулої доби під час атаки на Куп'янськ загинула 82-річна жінка, а одну людину поранено. У Чугуївському районі зазнали поранень п'ятеро мирних мешканців.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Крім того, біля села Гракове Чугуївського району загинув 45-річний тракторист, трактор якого підірвався на міні. Також у Богодухівському районі у полі на міну наїхав комбайн. 37-річного комбайнера шпиталізували до медзакладу.

Голова ОВА наголосив, що мінні небезпека в області висока. На деокупованих територіях області триває розмінування. За добу знешкодили ще 754 вибухонебезпечних предметів.

Тим часом окупати не припиняють атакувати Харківщину. У середу, 2 листопада, близько 23:00 окупанти обстріляли ракетами ракетами С-300 місто Харків. У Київському районі одна ракета пошкодила господарську будівлю та тролейбус. Дві інші ракети влучили в землю. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти, що прилеглі до лінії зіткнення та кордону з РФ. Росіяни обстрілювали міста Куп'янськ, Вовчанськ, с елище Дворічна та інші населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів. Внаслідок ворожих атак пошкоджено житлові будинки, громадські споруди. Крім того, сталися пожежі.

Як повідомлялося, у ніч проти 3 листопада українські військові знищили над Дніпропетровською областю російські російські безпілотники "Shahed-136". Втім, у Кривому Розі дрон-камікадзе окупантів влучив в об‘єкти енергетичної та водної інфраструктури.

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