Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївську область: за добу поранено 14 людей, одна жінка загинула

Російські окупанти не припиняють обстріли Миколаївської області. Так, за добу внаслідок дій ворога поранено 14 людей, є загиблі.

Найбільших руйнувань зазнають Миколаївський та Баштанський райони, де через обстріли знищені житлові будинки та пошкоджені щонайменше чотири соціальні об'єкти.

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

"На жаль, є загиблі і поранені цивільні. Зокрема на околицях Березнегуватого під обстріл потрапили дві жінки, які просто пасли корів – одна загинула на місці, інша – госпіталізована до лікарні. Загалом за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 14 людей", - зазначила вона.

За словами голови облради, усі поранені були доправлені до медзакладів та отримують необхідну допомогу. Загалом станом на ранок 26 травня у миколаївських лікарнях перебуває 177 громадян, які постраждали від ворожих атак на область.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 92-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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