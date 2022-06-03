Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївську область: за добу поранили 23 людини

Внаслідок ворожих обстрілів за добу у Миколаївській області поранені 23 людини.

Російські окупанти продовжують хаотично гатити і по житлових районах Миколаєва.

Про це повідомила очільник Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

"Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Знову дісталося Миколаївському та Баштанському районам. Обстріли зафіксовані в Березнегуватській, Галіцинівській, Інгульській, Широківській та інших громадах. Пошкоджено будівлі приватних підприємств, адмінбудівлі та житлові будинки", - розповіла вона та зазначила, що за минулу добу поранення отримали 23 людини, дітей серед постраждалих немає.

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Усі постраждалі доставлені у медичні заклади і отримують необхідну допомогу. Так, станом на сьогоднішній ранок (3 червня) у лікарнях перебувають 260 громадян, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину, ще 36 постраждалих отримують допомогу амбулаторно, додала Замазєєва.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 100-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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