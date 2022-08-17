Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Харківщини і Чернігівщини: за добу понад 100 вибухів

Країна-агресорка Росія продовжує обстрілювати прикордонні громади на території України.
Окупанти завдали ударів по десятьох громадах у прикордонних регіонах. Під ворожим вогнем опинилися дев'ять громад на Чернігівщині та одна громада Харківської області.
Про це повідомили у ДПСУ.
Окупаційні війська обстрілюють прикордоння зі ствольної артилерії, мінометів, автоматичних гармат, САУ та гранатометів. Загалом протягом минулої доби нараховано понад 100 вибухів.
Прикордонники повідомляють, що росіяни вели обстріли з власної території - з населених пунктів Волфино, Тьоткино, Политотдільчеське, Комсомольське, Вязове, Сподарюшино, Безімене.
Як повідомлялося, в армії країни-агресорки Росії не зменшуються інтереси щодо півдня України. Зокрема, у ніч проти 17 серпня лунали повітряні тривоги, а також були влучання у кількох регіонах. Росіяни обстріляли Миколаїв ракетами С-300, Одещину - Х-22.
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