Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини та Чернігівщини з території РФ

Ворог продовжуює обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей з території Росії.

Загалом нараховано півтора десятка обстрілів з мінометів та близько двох десятків – зі ствольної артилерії.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

23 липня, ворог завдав вогневе ураження із застосуванням авіації, ствольної артилерії, мінометів та гранатометів. Під ворожим вогнем опинилася Краснопільська, Миропільська, Хотінська, Миколаївська, Білопільська та Шалигінська громади Сумської області, а також Новгород-Сіверська громада Чернігівщини.

Вранці, в один і той же час, з російських населених пунктів Горналь, Суджа та Миколаїво-Дар’їно, із застосуванням 120-мм мінометів та САУ противник обстріляв території Миропільської та Хотинської громад.

Згодом із російського населеного пункту Тьоткіно загарбник із застосуванням автоматичного гранатомета АГС-17 обстріляв територію Білопільської громади. Опівдні по території Миколаївської громади два ворожих літака з території Росії випустили 10 некерованих авіаційних ракет. Обійшлося без жертв.

Пізніше противник із застосуванням САУ завдав вогневе ураження по територіях Білопільської та Краснопільської громад. Вогонь вівся з російських населених пунктів Тьоткіно та Дронівка, зафіксовано загалом пів сотні приходів.

У другій половині дня загарбники із САУ знову накрили територію Білопільської громади. Два десятки вибухів лунали у двох населених пунктах громади. Вогонь вівся з російського населеного пункту Тьоткіно. Внаслідок обстрілу загинула одна цивільна особа, зазнало ушкоджень аграрне підприємство, знищена сільгосптехніка.

Ближче до вечора в районі одного з населених пунктів Хотинської громади пролунали 3 вибухи зі 120-мм мінометів, вогонь вівся з російського населеного пункті Троїцьке.

Шалигинську громаду ворог обстрілював з мінометів – півтора десятка прильотів, одночасно вів вогонь із зенітної установки та стрілецької зброї. У двох випадках ворог завдав вогневе ураження із застосуванням ствольної артилерії по території Новгород-Сіверської громади, зафіксовано близько трьох десятків прильотів.

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