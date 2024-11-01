Окупанти продовжують просування: під чиїм контролем перебуває Кругляківка

Населений пункт вважають сірою зоною.
Ворогу не вдалося повноцінно закріпитися на лівобережному плацдармі, саме в районі населеного пункту Кругляківка.
Про оперативну ситуацію на Курахівському напрямку в етері "КИЇВ24" розповів Віктор Петрович, військовослужбовець 77 бригади ЗСУ.
"Наразі робиться акцент на Кругляківку, намагаються там тиснути. Поблизи Кругляківки тривають бої - активні та динамічні. Ситуація наразі змінюється. Під чиїм контролем перебуває Кругляківка - сказати складно. Ну, і ситуація на цьому відтинку фронту доволі складна", - сказав він.
Раніше повідомлялося, що загарбники просунулися на Донеччині.
Крім того, ми раніше інформували, що Сили оборони України отримали перевагу над ворогом на Курщині.
Читайте також: