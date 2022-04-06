Окупанти продовжують руйнувати критичну інфраструктуру: без газопостачання лишається понад 300 тис. домогосподарств

Від початку війни пошкоджені три магістральні газопроводи у трьох областях.

Станом на 6 квітня в семи регіонах України не працюють 48 газорозподільних станцій здебільшого через руйнування мереж обл-, та міськгазів.

Без газопостачання лишається понад 300 тисяч домогосподарств.

Про це повідомляє "Оператор ГТС України".

Внаслідок обстрілів від початку війни пошкоджені три магістральні газопроводи у трьох областях – Київській, Донецькій та Луганській, компресорна станція на Миколаївщині, зруйновані дві газорозподільні станції у Харківській та Донецькій області та інша інфраструктура.

"Навіть на звільнених територіях є проблеми з повним доступом до наших об’єктів через сюрпризи, які залишили окупанти, – заміновані узбіччя і поля. Тому нашим колегам доводиться чекати, поки сапери перевірять, наскільки безпечна територія", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, енергоспівтовариство створило фонд для відновлення зруйнованої інфраструктури України.

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