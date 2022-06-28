Окупанти продовжують штурмувати та знищувати Лисичанськ: обстріляли ринок, де могло бути скупчення людей

Окупанти продовжують штурмувати та знищувати Лисичанськ: обстріляли ринок, де могло бути скупчення людей

Російські окупанти продовжують нищити Лисичанськ, де вчора, 27 червня, вбили вісім людей, які набирали питну воду.

Серед загиблих є одна дитина, ще 21 особу поранено - травми різного ступеню тяжкості. Людей госпіталізовано до лікарні у Краматорську.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Орієнтовно о 15:00 із реактивних систем залпового вогню російська армія відкрила вогонь по скупченню місцевих жителів, які вийшли поповнити запаси питної води. Як наслідок, вісім людей загинули на місці, серед них одна дитина. Ще 21 особу поранено. Травми різного ступеню тяжкості. Людей госпіталізовано до лікарні у Краматорську", - написав він.

Гайдай зазначив, що стало відомо ще про двох загиблих місцевих жителів. Одна із жінок померла в медзакладі Краматорська, куди її доставили два дні тому. Ще одну жінку знайшли в Лисичанську вже без ознак життя.

Очільник ОВА додав, що окупанти штурмують Лисичанськ із південного та південно-західного напрямків. Зараз тривають бойові дії між Вовчоярівкою та нафтопереробним заводом. Вони намагаються блокувати місто з цієї сторони та заволодіти транспортним сполученням із Донеччиною.

Водночас російська армія продовжує нищити місто. Цілеспрямовано обстріляні три насосні станції, одна з яких розташована в Новодружеську. Зруйновані два мости, автомобільний тунель, який з'єднував дві окремі частини міста. Ворог ще раз вдарив по ймовірному скупченню людей, обстрілявши територію ринку. Йде тотальне знищення жителів Луганщини росіянами.

Пошкоджень багатоповерхівок та приватних садиб за добу 27 червня дуже багато. Окремі райони міста обстріляні по декілька разів. За можливістю, будинки обстежуються на наявність жертв.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 125-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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