Окупанти продовжують спроби наступу на двох напрямках: подробиці від Генштабу

Загарбники протягом доби завдали чотирьох ракетних ударів по населених пунктах (дві ракети було знищено нашою ППО) та 18 авіаційних ударів. Також ворог провів 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 23 січня.

Де найгарячіше

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Ворог продовжує наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках задля захоплення всієї Донецької області, незважаючи на численні втрати зі свого боку. На Куп’янському напрямку вів безуспішні наступальні дії, всі атаки противника відбито.

На Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники обороняються. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському - обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

Водночас обстрілів зазнали райони населених пунктів Нововасилівка, Бояро-Лежачі та Стукалівка Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Слобожанське, Зелене, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Землянки, Кам’янка та Красне Перше на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне і Берестове Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали райони Макіївки, Площанки, Кремінної, Діброви та Кузьминого Луганської області.

На Бахмутському напрямку обстріляно Спірне, Виїмка, Берестове, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку під ворожий вогонь потрапили Микільське, Вугледар, Пречистівка, Нескучне та Велика Новосілка на Донеччині.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали, зокрема, Комишуваха на Донеччині, а також Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка та Оріхів Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти щодня обстрілюють цивільне населення. Вчергове вогневого впливу з РСЗВ зазнали Антонівка та Херсон.

Лікарні Херсонщини вщент забиті пораненими окупантами

Від початку січня цього року значно збільшилась кількість поранених військовослужбовців противника на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Місцеві лікарні переповнені. Усіх важких поранених концентрують по медичних закладах регіону. Тільки невелику кількість відправляють до тимчасово окупованого Криму для подальшого лікування.

Спроби інформаційної ізоляції на Луганщині

У низці населених пунктів Сєвєродонецького району Луганської області російські окупанти всіляко намагаються інформаційно ізолювати місцеве населення, зокрема, українське телебачення та мобільний зв'язок недоступні.

Авіація ЗСУ завдала п`ятьох ударів по районах скупчення ворога

Авіація Сил оборони протягом доби завдала п'ятьох ударів по районах зосередження загарбників.

Також наші захисники збили два вороі літаки Су-25, гелікоптер Ка-52, безпілотний літальний апарат "Орлан-10" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України водночас уразили три райони зосередження окупантів та ворожий склад логістики.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку поблизу Малих Щербаків Сили оборони знищили майже два десятки окупантів. Ще пів сотні російських військових поранені.

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