"Окупанти продовжують тактику терору": в Генштабі розповіли, що відбувається на Донецькому напрямку

Росіяни продовжують зосереджувати зусилля на встановленні контролю над Донеччиною. Вони також намагаються утримати тимчасово захоплені території та зірвати наступ наших військ на окремих напрямках.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

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Як стало відомо, окупанти ведуть повітряну розвідку, продовжують вогневе ураження позицій наших підрозділів та намагаються вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська.

Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

“Російські окупанти продовжують тактику терору та залякування цивільного населення України. Не маючи змоги відповісти на полі бою, російські війська вкотре вдарили ракетами по критичній інфраструктурі мирних українських міст. Під удари ракет та залпи реактивних систем залпового вогню потрапили об’єкти енергетики, водопостачання, заводи та житлові будинки у містах Харків, Запоріжжя, Костянтинівка, Слов’янськ та Краматорськ. Постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Первомайське, Білогорівка, Зайцеве, Весела Долина, Сухий Ставок, Широке, Партизанське та Любомирівка”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Там також додали, що протягом останньої доби окупанти завдали п’ять ракетних, понад 10 авіаційних ударів та понад 20 разів обстріляв з реактивних систем цивільні об’єкти на території України.

Нагадаємо, що окупанти в Маріуполі відправляють на переробку українські шкільні підручники.

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