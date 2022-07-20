Окупанти продовжують терор мирного населення Харківщини: Синєгубов розповів про наслідки атак РФ

Вночі окупанти завдали ударів по Чугуївському та Богодухівському районах.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

РФ масовано обстрілювали населені пункти Харківського, Лозівського та Ізюмського районів області. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, заклад освіти, господарчі об'єкти. Горіли поля з пшеницею.

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На жаль, є загиблі та поранені. В Ізюмському районі загинув 61-річний чоловік.

Поранення отримали семеро мирних мешканців: Харківському районі – 5 поранених, в Чугуївському – 1, в Богодухівському – 1.

Нагадаємо, російські війська знову обстріляли Харків.

Згодом стало відомо, що у результаті обстрілу окупантів, який вони здійснили вранці 20 липня по Салтівському районі Харкова, загинули 3 людини, серед яких - хлопчик 13 років.

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