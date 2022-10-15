Окупанти продовжують тиснути на персонал ЗАЕС, людей примушують підписати договір з "Росатомом" – МАГАТЕ

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що російські загарбники, які тимчасово контролюють Запорізьку АЕС, продовжують тиснути на персонал станції. Окупанти змушують людей підписати трудовий договір з російським "Росатомом".

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

За його словами, українські атомники стикаються з "неприпустимим тиском" через вимоги підписати новий трудовий договір з російською державною компанією "Росатом", щоб зберегти свої робочі місця, тоді як національний український оператор "Енергоатом" закликає їх не робити цього і натомість цього слідувати його інструкціям.

"Я чітко дав зрозуміти, що персонал повинен мати можливість виконувати свої життєво важливі завдання без надмірного втручання або тиску", - сказав Гроссі.

Терор окупантів на ЗАЕС

Окупанти захопили ЗАЕС на початку березня, обстрілювати саму станцію армія Путіна почала на початку серпня. Вперше в історії на ЗАЕС 25 серпня сталося повне відключення від енергомережі.

На початку жовтня російський президент Володимир Путін наказав прийняти у федеральну власність Запорізьку АЕС. Згідно з текстом "указу" , нагляд та використання атомної енергії ЗАЕС визначено до 1 січня 2028 року.

13 жовтня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, обговоривши ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.

Пізніше у розмові з журналістами Рафаель Гроссі розповів, що під час поїздки до РФ порушував перед російською стороною питання затримання українського персоналу ЗАЕС, назвавши такі дії неприйнятними.

Вранці 12 жовтня через обстріли Росії Запорізька АЕС опинилася повністю знеструмленою.

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