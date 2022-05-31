Окупанти продовжують викрадати людей у Мелітополі та тримають в полоні 16-річного хлопця - мер міста

У захопленому Мелітополі російські окупанти продовжують викрадати людей.

Про це 31 травня в ефірі телемарафону повідомив мер міста Іван Федоров.

"Викрадення людей продовжується. Після вчорашніх подій (ред. - вибух у центрі Мелітополя) повністю був оцеплений мікрорайон і сьогодні вони (ред. - російські окупанти) обшукують всі квартири і під'їзди і шукають того, хто міг контролювати цей вибух. Також безліч ув'язнень продовжується. Найзнаковішим на сьогодні є ув'язнення хлопця, якому 16 років і який вже понад 50 днів перебуває у полоні у рашистів - це чистий кіднепінг, але вони його досі не відпускають", - розповів він.

Федоров також зазначив, що наразі виїхати з окупованого Мелітополя до підконтрольних уряду України територій неможливо, бо росіяни не випускають людей з міста, щоб використовувати їх як живий щит у разі наступу ЗСУ.

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Варто зазначити, що 30 травня близько восьмої години ранку в центрі Мелітополі пролунав потужний вибух. За інформацією мера міста, постраждало дві людини, представники колаборантів, які захопили владу в Терпінні (об’єднана територіальна громада поблизу Мелітополя) і вони зараз перебувають в лікарні, їхньому життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 97-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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