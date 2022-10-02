Окупанти продовжують вивозити дітей з Луганщини до Росії - Гайдай

Відомі випадки, коли російські окупанти вивозять з окупованих територій дітей до Росії.

З Луганської області окупанти вивезли ще 76 дітей-сиріт до соціально-реабілітаційних центрів для неповнолітніх, які розташовані у Московській області.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, наразі чотири регіони агресорки Росії повинні прийняти їх у складі сімейних груп. Загалом ще 104 дитини, які перебувають під наглядом у соціальних установах в "ЛНР" готуються до передавання під опіку до російських родин.

"Це дозволяє окупантам скоротити прірву поколінь, особливо серед чоловічого населення, яка щоденно зростає разом із кількістю загиблих військових. Що буде із цим питанням у так званій "ЛНР" росіянам байдуже: розуміють, що на Луганщині вони тимчасово", - зауважив Гайдай.

Як повідомлялося, окупанти розстріляли цивільну колону в так званій "сірій зоні" між окупованим Сватовим Луганської області та звільненим Куп'янськом на Харківщині. Щонайменше 20 людей загинуло, серед них – 10 дітей.

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