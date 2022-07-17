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Окупанти продовжують "замітати сліди" на острові Зміїний

Дата публікації
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2001
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Окупанти продовжують "замітати сліди" на острові Зміїний

Фото: Сили спеціальних операцій ЗСУ

Російські загарбники атакують острів, аби знищити залишки своєї техніки.

Російська армія продовжує знищувати залишки своєї техніки на острові Зміїний, щоб замести сліди. 

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"Ворог намагається переконати хоча б своїх, що вони ним володіють і його якось контролюють. Це була спроба розвідки, чи не розгорнутий там гарнізон, який можна знищити. Але поки що вони б’ють лише по тій техніці, яку залишили самі. Напевно, є ще які сліди замітат"”, - сказала вона.

Нагадаємо, Зеленський розповів про двомісячну операцію звільнення Зміїного, його визволяли не лише прикордонники, артилеристи та ВМС.

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