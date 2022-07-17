Окупанти продовжують "замітати сліди" на острові Зміїний

Російські загарбники атакують острів, аби знищити залишки своєї техніки.
Російська армія продовжує знищувати залишки своєї техніки на острові Зміїний, щоб замести сліди.
Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
"Ворог намагається переконати хоча б своїх, що вони ним володіють і його якось контролюють. Це була спроба розвідки, чи не розгорнутий там гарнізон, який можна знищити. Але поки що вони б’ють лише по тій техніці, яку залишили самі. Напевно, є ще які сліди замітат"”, - сказала вона.
Нагадаємо, Зеленський розповів про двомісячну операцію звільнення Зміїного, його визволяли не лише прикордонники, артилеристи та ВМС.
Читайте також:
- "Ми фактично врятували Молдову": військовий експерт про звільнення ЗСУ острова Зміїний
- Противник пробує добити ті залишки техніки, що покинуті ними на острові Зміїному: деталі
- Окупанти завдали авіаудару по острову Зміїний: у Генштабі назвали їхню мету