Окупанти продовжують "замітати сліди" на острові Зміїний

Російська армія продовжує знищувати залишки своєї техніки на острові Зміїний, щоб замести сліди.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"Ворог намагається переконати хоча б своїх, що вони ним володіють і його якось контролюють. Це була спроба розвідки, чи не розгорнутий там гарнізон, який можна знищити. Але поки що вони б’ють лише по тій техніці, яку залишили самі. Напевно, є ще які сліди замітат"”, - сказала вона.

Нагадаємо, Зеленський розповів про двомісячну операцію звільнення Зміїного, його визволяли не лише прикордонники, артилеристи та ВМС.

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