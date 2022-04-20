Окупанти продовжують завдавати ударів по інфраструктурі низки областей: яка ситуація в регіонах вранці 20 квітня

Окупанти продовжують завдавати ударів по інфраструктурі низки областей: яка ситуація в регіонах вранці 20 квітня

Ніч проти 20 квітня у багатьох областях України минула відносно спокійно.

Зокрема, на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, Кіровоградщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, Сумщині та Чернігівщині пройдешня ніч минула спокійно.

Про це йдеться на сайті президента України.

Харківщина

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Уночі у Харкові окупанти продовжили періодичні обстріли окраїн житлового району Салтівка. Попередньо, постраждалих немає.

Тривають активні бойові дії в Ізюмському напрямку.

Луганщина

Кремінна наразі перебуває під тимчасовим контролем росіян. Окупанти намагаються штурмувати Сєвєродонецьк та Попасну. Потужний обстріл Новодружеська - містечка, яке розташоване впритул до Лисичанська.

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Після опівночі росіяни відкрили вогонь по житловим будинкам. Зайнялися два, в місті перебито газопровід. Декілька разів за ніч ворог також обстріляв місто Гірське.

Після спроб штурму російськими окупантами Рубіжного та Сєвєродонецька до лікарні міста Новоайдар надійшло близько 130 поранених військовослужбовців ворога.

Донеччина

Уночі окупанти обстріляли центр Авдіївку, завдавши значних пошкоджень інфраструктурі. Місто частково без електрики.

На решті території області — без суттєвих змін. За минулу добу - 3 загиблих, 6 поранених.

Херсонщина

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В цьому регіоні тривають постійні обстріли. За останню добу майже на всій території області велися бойові дії. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі відсутня. У громадах на межі із Миколаївщиною та Дніпропетровською областю, немає світла, газу, води.

Ситуація стабільно важка.

Миколаївська область

Учора увечері внаслідок ракетного удару уражено будівлю поліклініки в Баштанці. За попередньою інформацією, без жертв.

У ночі Миколаїв знову зазнав ракетних ударів. Наслідки уточнюються. В інших населених пунктах області ситуація тривожна, але керована.

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