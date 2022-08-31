Окупанти продовжують завозити російських вчителів до тимчасово окупованих територій

Загарбники продовжують завозити російських вчителів до тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, Кремль відправив до Луганщини нову партію російських "вчителів". Йдеться про 106 педагогів, які будуть працювати на захоплених після 24 лютого регіонах Луганщині.

"Більшість населення виїхало з регіону через воєнну агресію РФ, а ті, хто лишись, не мають бажання віддавати своїх дітей до пропагандистів. Не секрет, що метою російських шкіл є русифікація українських дітей, адже документи цих шкіл ніхто не визнає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти підкупами та погрозами примушують батьків віддавати дітей до шкіл на Херсонщині.

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