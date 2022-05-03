Окупанти продовжують жорстокий штурм "Азовсталі" у Маріуполі : "Азов" записав термінове звернення

Станом на 16:00 3 квітня триває потужний штурм території заводу "Азовсталь" з боку Росії за підтримки бронетехніки, танків, зі спробами висадки десанту за допомогою катерів та великої кількості піхоти.

Термінове звернення записав заступник командира полку "Азов", капітан Святослав Паламар.

Він закликав негайно евакуювати цивільне населення, яке досі знаходиться на території заводу.

"Ми зробимо все можливе для того, щоб відбити цей штурм, але закликаємо вжити негайних заходів, щодо евакуації цивільних, які знаходяться на території заводу та безпечного їх доставлення в Запоріжжя та на підконтрольні Україні території. Маріуполь - це Україна!" - сказав Паламар.

Нагадаємо, від ранку 3 травня окупанти знову намагаються штурмувати меткомбінат із залученням бронетанкової техніки.

На заводі "Азовсталь" унаслідок бомбардування почалася масштабна пожежа

Читайте також: