Окупанти продовжують жорстокий штурм: яка ситуація в Маріуполі 4 травня

Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Місто зруйноване та заблоковане російськими окупантами. Вони знущаються над місцевими жителями, посилюють заходи фільтрації і впровадили інформаційну блокаду.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 3 травня.

Окупанти два тижні не випускають з фільтраційних таборів Маріупольців

Чоловіки з районів Мирний і Волонтерівка понад два тижні перебувають у фільтраціних таборах. Умови перебування там "нелюдські". Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, маріупольці вже "пройшли фільтрацію". Втім, окупанти дкржави-терористки досі не дають їм можливість покинути територію табору.

Зеленський прокоментував евакуацію з Маріуполя і плани її продовжити

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що евакуація 156 людей із Маріуполя, які прибули 3 травня до Запоріжжя, потребувала багатьох зусиль, довгих переговорів і різного посередництва. У планах – евакуювати з Маріуполя решту українців – і цивільних, і військових. Зеленський повідомив, що продовжиться робитися все, "щоб дістати з Маріуполя і "Азовсталі" усіх наших людей".

Associated Press

Штурм "Азовсталі" у Маріуполі: з’явилося відео атаки російських окупантів

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відеозапис штурму російськими окупантами 3 травня заводу "Азовсталь". Він зазначив, що точно відомо про загибель щонайменше одного російського окупанта.

У підвалах "Азовсталі" ховаються ще кількасот людей - міська рада

На території заводу "Азовсталь" в Маріуполі залишаються ще декiлька сотень людей. Всього звідти евакуювали 156 маріупольців. Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

Associated Press

Росіяни вимагають обмінювати цивільних українців на своїх військових

Росіяни вимагають обміняти українських полонених цивільних осіб на своїх військових. Серед українців у російському полоні досі перебувають жінки, а також голови міст та громад. Попри це віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що такий крок є незаконним.

Арестович про приїзд кремлівського пропагандиста Соловйова до Маріуполя

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов нині перебуває в оточеному російськими окупантами Маріуполі. Соловйов опублікував фото з ватажком бойовиків "ДНР" Денисом Пушиліним поблизу Металургійного комбінату імені Ілліча. На світлині кремлівський рупор позує у військовій формі, у касці та бронежилеті без жодних надписів, які свідчили б про його відношення до преси.

"В Росії вже почали продавати перемогу, це добре", - сказав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

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Врятовані із "Азовсталі" розповідають, як виживали в підземеллі

156 маріупольців, які змогли вийти з «Азовсталі» прибули до Запоріжжя. Евакуаційну колону тут чекали ще напередодні, але через перепони, які чинили росіяни, вирватись на підконтрольну Україні територію людям вдалося лише 3 травня.

60 днів фактично провели під землею, бо лише там, в глибоких бункерах, можна було врятуватись від рашистських бомб. "Нам допомагали військові, вони привозили їжу. Якби вони не привозили, нас уже не було б", - твердять вцілілі.

Не від зброї: військовий експерт повідомив, від чого залежить деблокада Маріуполя

Військовий експерт Олег Жданов висловив думку, що постачання Заходом зброї до України, безумовно, дуже важливе, але на ситуацію в Маріуполі не впливає. Деблокада міста залежатиме від того, наскільки успішно українські військові вистоять на Донбасі. Експерт також зазначив, що якщо йти на прорив чи на деблокаду Маріуполя, то – з південної частини зони ООС

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В Маріуполі на території "Азовсталі" загинув патрульний Данило Сафонов

На території заводу "Азовсталь" у Маріуполі загинув патрульний Данило Сафонов. Чоловік захищав місто від першого дня війні Росії проти України. Поліцейський загинув 2 травня об 11 годині дня на території заводу “Азовсталь”. Разом із хлопцем загинули ще двоє його побратимів, які разом виконували бойове завдання - вони потрапили під мінометний обстріл.

Окупанти продовжують жорстокий штурм "Азовсталі" у Маріуполі : "Азов" записав термінове звернення

Станом на 16:00 3 квітня тривав потужний штурм території заводу "Азовсталь" з боку Росії за підтримки бронетехніки, танків, зі спробами висадки десанту за допомогою катерів та великої кількості піхоти. Термінове звернення записав заступник командира полку "Азов", капітан Святослав Паламар. Він закликав негайно евакуювати цивільне населення, яке досі знаходиться на території заводу.

Нагадаємо, у Маріуполі розпочалася реєстрація приватного житла з метою "легалізації" привласнення майна російськими окупантами.

Cитуація на фронтах російсько-української війни станом на 4 травня

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