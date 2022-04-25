Окупанти продовжують знищувати Маріуполь та блокують цивільних в районі "Азовсталі" - Генштаб

Окупанти продовжують знищувати Маріуполь та блокують цивільних в районі "Азовсталі" - Генштаб

У Генштабі розповіли про ситуацію на Донецькому та Таврійському напрямках.

Російські окупанти посилили обстріли Донецької та Луганської областей. Ворог намагався просунутися вглиб території України та піти в наступ у напрямку Запоріжжя.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 25 квітня.

"На Донецькому та Таврійському напрямках ворог, посиливши обстріли наявними засобами вогневого ураження, намагався просунутись вглиб території України в районах населених пунктів Коровій Яр і Рубіжне, розвинути наступ в напрямку Запоріжжя. Успіху не мав, зазнав втрат", - йдеться в повідомленні.

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Також у Генштабі зазначили, що окупанти продовжують знищувати Маріуполь та блокують місцевих жителів та частину українських захисників в районі заводу "Азовсталь".

Нагадаємо, у Генштабі також зазначили, що Росія частково блокує Харків та руйнує місто артилерією.

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