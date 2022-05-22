Окупанти пропонують за виїзд з підконтрольної їм території 1000 доларів: у слід підступно відкривають вогонь

Свідомі цивільні мешканці намагаються евакуюватися з-під російської влади та обстрілів.
Не маючи успіхів в бою, ворог на окупованих територіях намагається втримати мирне населення, аби створювати для своїх лідерів та командирів картинку задоволення місцевого населення від «руського миру».
Про це інформує у повідомленні у Facebook Оперативне командування "Південь".
- Однак, свідомі цивільні мешканці намагаються евакуюватися з-під рашистської влади та обстрілів, не бажаючи бути живим прикриттям окупантів. А ті своєю чергою встановивши жорсткі обмеження на виїзд з підконтрольної їм території, на блокпостах збагачуються, пропонуючи пропуск за 1000 доларів або їх еквівалент. Але і тоді в слід підступно відкривають вогонь.
- В прикордонні на Одещині посилено заходи контролю за прикордонним режимом, але вони запроваджені в рамках воєнного стану, з метою забезпечення надійної охорони державного кордону, недопущення його порушень. На життєдіяльність законослухняних громадян це суттєво не вплине.
- Режимі обмеження стосуються, зокрема додаткових перевірок осіб на відповідність мети поїздки та перебування у безпосередній близькості кордону.
Як розповів раніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, російські війська знищили практично 90% домівок у селі Вільхівка Харківської області. Зараз правоохоронці фіксують усі злочини путінської армії.
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