Окупанти прориваються до Дніпропетровщини, оминаючи стратегічні позиції – FT

Російські війська рухаються у напрямку Дніпропетровської області, намагаючись обійти Донеччину, де їх очікують запеклі міські бої.

Про це повідомляє Financial Times.

Видання зазначає, що Україна ще з літа готується до битви за Покровськ — стратегічно важливий логістичний та транспортний вузол для решти контрольованих територій Донецької області. Проте російські війська, які наступають з півдня, зараз змінили тактику і прямують на захід від Покровська. Зараз вони знаходяться менш ніж за 7 км від виїзду на шосе до Дніпропетровської області.

Представник ГУР МО України Андрій Черняк пояснив, що російські війська розуміють можливі втрати при спробі штурму Покровська.

“Тому вони вирішили застосувати іншу стратегію — підійти з півдня та обійти Покровськ. Вони намагатимуться перекрити всі постачання до міста, щоб наші сили змушені були його залишити”, — заявив Черняк.

Російське Міноборони оголосило про захоплення селища Янтарне в Донецькій області, що розташоване приблизно за 50 км на південь від Покровська. Тим часом російські військові джерела повідомляють, що до кордону Дніпропетровської області залишилося близько 6,5 км.

На думку аналітиків, успішність просування окупантів залежатиме від рівня укріплень у цьому районі та кількості українських сил, яких стає дедалі менше. Важливу роль відіграє також місцевість, яку український військовий описав як “глибоку, багнисту і важкопрохідну”.

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За даними Інституту вивчення війни (ISW), у 2024 році Росія захопила близько 4200 квадратних кілометрів української території, значна частина якої знаходиться в Донецькій області. Це дало змогу окупантам вийти до стратегічного шосе на Дніпропетровщині, загрожуючи відрізати українські сили в Покровську. Таким чином, українські захисники опиняються під тиском з двох напрямків.

“Вони намагаються здобути якомога більше території, щоб у разі виснаження своїх сил мати козирі для переговорів”, — резюмував Черняк.

Нагадаємо, що за підтвердженими даними ресурсу Deep State, відстань від лінії фронту до кордонів Дніпропетровщини скоротилася до менш ніж 7 км (від тимчасово окупованого села Солоне Донецької області). Це означає, що ворог вже може завдавати ударів керованими авіабомбами (КАБ) та артилерією по прикордонних громадах з території Донеччини.