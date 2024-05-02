Окупанти прорвалися до Очеретиного, ЗСУ ввели резерви: що відбувається біля Авдіївки

Росіяни кинули на штурми Очеретиного до чотирьох бригад.

Армії агресорки Росії вдалося прорватися і закріпитися в Очеретиному на Авдіївському напрямку. Збройні сили України ввели резерви для стабілізації ситуації.

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.

З його слів, на цій ділянці фронту тривають важкі бої. Втім, українські Збройні сили контролюють ситуацію.

"Ситуація така, що наразі ворогу вдалося прорватися і закріпитися у цьому населеному пункті. Одна частина, яка перебуває під контролем ворога, перебуває під нашим вогневим контролем. Вживаються заходи, щоб його вибити звідти", - сказав він.

Росіяни кинули на штурми Очеретиного до чотирьох бригад. Своєю чергою, Сили оборони вживають заходів для стабілізації ситуації на цьому напрямку. Зокрема, для повернення під контроль України населеного пункту

"З цією метою були введені додаткові сили і засоби з резерву", - наголосив Волошин.

Нагадаємо, речник ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина назвав гарячіші напрямки на фронті - це Бахмутський, Авдіївський та Новопавлівський. Ситуація загострилася.

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