Окупанти прощаються з рідними перед штурмами: офіцер "Азову" розповів про ситуацію в Торецьку

Російські штурмовики, які опиняються в полоні, стверджують, що російське командування "кидає їх на убой".

Ворог продовжує штурмувати Торецьк. Російські штурмовики, які беруть участь у боях, здебільшого складаються з порушників дисципліни.

Про це повідомив офіцер 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України "Равлик" в ефірі телемарафону.

"Ворог діє піхотними малими групами, пробує просуватися околицями та застосовує техніку. Вчора буквально приїжджав БТР з ворогом і був знищений завдяки злагодженій роботі підрозділів. Тому, нічого не міняється", — зазначив офіцер "Азову".

Щодо мотивації російських окупантів, які беруть участь у штурмах на цьому напрямку, то більшість особового складу противника складають порушники дисципліни.

"Останній наш штурм — це були війська, які вже мали прецеденти у війську. Тобто, наркомани і зловживали алкоголем — порушували дисципліну. Це отакі війська. Кожного разу вони буває відписують своїм батькам, рідним, дружинам, що вони йдуть в останній раз, робіть щось і дістаньте мене звідси. Це від безвихідності вже, їх просто засилають", — заявив військовий.

Він також зазначив, що останні російські полонені здаються добровільно.

"Вже є випадки, коли вони виходять з білими прапорцями. Тобто, ніякого бажання воювати в них вже немає. До того додам, що останній полонений казав, що в них забрали вже всіх, навіть з лікарні. Тобто, це вже особовий склад, який був поранений до цього", — додав офіцер "Азову".

Більшість російських штурмовиків, які опиняються в полоні, стверджують, що російське командування "кидає їх на убой".

"Якщо я не помиляюсь, генерали РФ вже доповіли, що вони виконали завдання, які поставлені були їхньою державою. Скажу так, штурмовики, які попадають до нас в полон, зовсім іншої думки про це все. Кажуть, що їх кидають на убой, що їм ще далеко до виконання того завдання, яке було поставлене", — зазначив військовий.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни повідомили, що може вплинути на темпи атак армії РФ на фронті.

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