Окупанти просили своє командування вийти з Херсона, але їм не дозволили: експерт розповів, що тепер загрожує загарбникам

У Херсоні зосереджена дуже велика кількість російських вояків. Після того, як їм не дозволили вийти х Херсону, на окупантів чекає оточення або розгром.

Російські військові просили у вищого командування дозволу на вихід з Херсона, однак не отримали його. Тепер окупанти є під загрозою оточення або розгрому.

Про це розповів член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в ефірі Радіо НВ.

"Я не можу цього підтвердити достеменно, але була інформація про те, що російські військові запитували дозвіл на можливий відступ з Херсону для того, щоб не наражати дуже велике угрупування на оточення або на розгром", - каже Рахманін.

Водерчас він наголошує, що на правому березі Херсонщини дійсно зосереджена велика кількість людей: підрозділів, батальйонно-тактичних груп повітряно-десантних військ тощо.

"Тобто кваліфікований вмотивований ресурс, який може їм (російському командуванню – ред.) знадобитися на іншому напрямку в інший час. Тому вони не хотіли б ним ризикувати. Але вони дозволу на залишення Херсона не отримали", - каже Рахманін.

Водночас нардеп зазначає, що Херсон — це єдиний обласний центр, який був захоплений окупантами. Тому росіни не можуть просто так покинути місто.

"Попри всі їхні зусилля, вони жодного іншого обласного центру і взагалі жодного великого міста, окрім Маріуполя, фактично не захопили. Вони не можуть собі дозволити такої розкоші як вихід з Херсона. Тим більше без бою", — каже Рахманін.

Такої ж думки дотримується і військовий експерт Андрій Риженко. Він наголосив, що для Путіна вкрай важливо утримати Херсон, тому що це єдиний обласний центр, який окупанти змогли захопити від 24 лютого.

Нагадаємо, російські війська планують перекинути свою артилерію на лівий берег Дніпра на Херсонщині, тому окупанти влаштували примусову "евакуацію" цивільних – аби вони не передавали інформацію ЗСУ.

Олешківський міський голова Євген Рищук вважає, що російські окупаційні війська планують перетворити тимчасово захоплену Олешківську територіальну громаду Херсонської області на плацдарм для ведення бойових дій.

Тим часом окупанти очевидно задумали провокацію — 3 листопада з будівлі Херсонської обласної державної адміністрації зник російський прапор.

Слід зазначити, що раніше очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов сказав, що операція зі звільнення Херсона, найімовірніше, триватиме до кінця листопада.

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