Окупанти просунулись в Очеретиному через помилку в ротації ЗСУ – The Daily Telegraph (мапа)

Російські війська просуваються в Очеретиному на Донеччині.

Окупаційні війська Росії захопили 8 км території села Очеретине на Донеччині під час раптового прориву, скориставшись помилкою в ротації Збройних сил України.

Про це пише The Daily Telegraph.

"Москва змогла захопити село Очеретине Донецької області після відходу загартованої в боях 47-ї бригади. Її сформували для літнього контрнаступу України минулого року та оснастили бронетехнікою американського виробництва. Бригада воювала без перерви майже рік", - йдеться у матеріалі.

47-ї бригаду ЗСУ передислокували для посилення оборони Авдіївки. На вихідних українська 115-та бригада отримала наказ замінити 47-му на схід від Очеретиного.

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"Коли дивізіон 47-ї бригади відступав, російські війська розпочали атаку та встановили вогневий контроль над оборонними позиціями українських сил", - пише The Daily Telegraph.

Командир роти 47-ї бригади Микола Мельник, написав у соцмережах: "Різке просування росіян стало можливим через те, що окремі підрозділи просто злетіли з позицій. Сподіваюся, їх навчать і перекваліфікують у штурмовиків".

Розрив, утворений відсутністю 115-ї, дозволив 30-й мотострілецькій бригаді ЗС Росії просунутися вздовж залізничної колії, що йде на північний захід від Авдіївки до Очеретиного.

Аналітики Deep State пишуть, що більшість села перебуває під контролем військ РФ.

Бої за Очеретине станом на 24 квітня 2024 / Мапа: Deep State

Міністерство оборони РФ заявило, що українські війська "втекли з Очеретиного невеликими групами" під шквальним вогнем окупантів.

Командир роти 47-ї бригади Микола Мельник писав, що єдиною причиною, чому російські сили не змогли просунутися глибше на контрольовану Україною територію, було те, що 47-ма знову вступила в бій.

"Дірки залатали тими, хто планував відновлюватися. 47-ма бригада знову в роботі. Ще місяць і буде рік без ротації", - зазначив Мельник.

Москва стягнула підкріплення з інших ділянок лінії фронту для підтримки своїх військ, які просувалися через Очеретине. Російські війська перебувають менш ніж в 30 км від гарнізону Покровська.

"Місто, яке використовується для ротації солдатів і техніки через його транспортне сполучення з Києвом, перебуває під ударом Росії з дальньої дистанції після падіння Авдіївки", - пише видання.

Як зазначає The Daily Telegraph, українські сили втратили реактивну систему залпового вогню HIMARS і ЗРК Patriot, які переміщувалися Покровськом – "це перші зареєстровані втрати цінних систем американського виробництва".

На північ від Очеретиного Росія скупчила близько 25 000 війська, щоб захопити місто Часів Яр.

"Стратегічний населений пункт розташований на висоті, яка дасть Росії плацдарм для наступу на гарнізонні міста Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ і Слов'янськ. Це також дало б силам Москви оборонні позиції для розв’язування далекобійних атак на автомобільні та залізничні сполучення, що з’єднують українські сили в Донецьку з Києвом", резюмує видання.

Нагадаємо, аналітики ISW у звіті за 23 квітня писали, що російські війська захопили залізничну станцію, перетнули залізничне полотно та просунулися на північ до центральної частини Очеретиного.

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