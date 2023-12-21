Окупанти просунулися біля Бахмута: в ISW розповіли, скільки території захопив ворог

Збройні сили Російської Федерації просунулися в районі Бахмута Донецької області.

Про це повідомили Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські військові нещодавно здійснили незначне підтверджене просування на північ від Бахмута", — йдеться у повідомленні.

Згідно з геолокаційними кадрами від 19 грудня, окупанти незначно просунулися на південний захід від Спірного, що за 25 кілометрів на північний схід від Бахмута. Також Міністерство оборони Росії повідомило про те, що ЗСУ нібито невдало атакували неподалік села Пазено.

Аналітики зазначили, що нібито 20 грудня росіяни просунулися на захід від Бахмута, проте ISW не зміг підтвердити зміни на лінії фронту в цьому районі.

За повідомленням російського військкора, ЗС РФ просунулися вздовж фронту шириною 530 метрів та глибиною 170 метрів на заході від Хромового та вздовж фронту шириною в три кілометри біля Іванівського, проте аналітики не спостерігали видимого підтвердження цього.

Українські та російські джерела заявили, що бої тривають на північно-західному та південно-західному флангах Бахмута. Крім цього, російський військкор стверджував, що ЗС РФ збільшили темпи своїх операцій на півночі від Кліщіївки.

Нагадаємо, українські артилеристи практично цілодобово працюють на Авдіївському напрямку через постійні штурми окупантів.

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