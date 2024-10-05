Окупанти просунулися біля Селидового: військовий розповів про загрозу для ЗСУ

Селидове дуже важливий для оборони Покровська.

Російські окупаційні війська просунулися біля міста Селидове в Донецькій області. Загарбники намагаються взяти українських воїнів у напівоточення.

Про це розповів пресофіцер 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Кара-Даг" Віталій Міловідов в ефірі "Київ24"

Він наголосив, що місто розташоване на вигідних висотах. Селидове дуже важливий для оборони Покровська. Саме тому окупанти будуть намагатися захопити цей населений пункт.

"Зараз бачимо просування південніше і північніше міста Селидове з намаганням створити умови для напівоточення і створення некомфортних умов для наших підрозділів", - зауважив Віталій Міловідов.

За словами Міловідова, на деяких ділянках фронту загарбники сильніше закріплюються, застосовують більше FPV-дронів, артилерійських боєприпасів, скидів.

"Нарощуються темпи вогневого придушування наших позицій. Але тримаємося і відбиваємо все, що зараз намагається рухатися у нашому напрямку", - додав військовий.

Як повідомлялося, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець заявив, що РФ може повторити тактику флангового оточення Вугледара знову, але вже навколо Селидового в Донецькій області.

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