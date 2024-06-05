Окупанти просунулися біля Вовчанська, але їхній наступ сповільнився - ISW

Російська окупаційна армія нещодавно просунулася поблизу Вовчанська в Харківській області. Втім, їхній темп наступальних операцій сповільнився.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що на Липцівському напрямку наступ окупантів не призвів до змін лінії фронту.Втім, геолокаційні кадри за 4 червня показують, що загарбники нещодавно просунулися на північну околицю Стариці, що на південному заході від Вовчанська.

ISW з посиланням на речник Групи військ "Хортиця" підполковника Назара Волошина інформує, що українські війська контролюють приблизно 70% Вовчанськ. Окрім того, один командир українського взводу, який діє на півночі Харківської області, заявив, що загарбники продовжують вести важкі піхотні наступи в цьому районі, але їзня техніка не наближається до міжнародного кордону на три-п’ять кілометрів, щоб уникнути ударів ЗСУ.

Аналітики зауважують, що бої тривали під Старицею, поблизу та в межах Вовчанська, а також - під Липцями та Глибоким (на північ від Липців).

Карта ISW. Харківщина.

Тим часом так званий "голова" окупаційної адміністрації Харківської області Віталій Ганчев заявив, що темп наступальних операцій Росії на півночі області сповільнився, Це відповідає спостереженням ISW щодо швидкості просування армії РФ на цьому напрямку від кінця травня 2024-го, наголошують у звіті.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, що окупанти просунулися біля трьох населених пунктів у Запорізькій області.

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