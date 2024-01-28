Окупанти просунулися на Куп'янському напрямку та захопили село - Deepstate

У Генштабі ЗСУ поки не коментували ситуацію на Куп'янському напрямку.

Російські війська наступають на Куп'янському напрямку та захопили Табаївку Харківської області.

Про це повідомляють аналітики Deepstate.

"На ранок (28 січня - редю.) надійшла інформація, що ворог зайняв Табаївку та намагається розвинути успіх у бік Піщаного. В атмосфері невідомості не можна допускати паніку. В ОТУ "Лиман" стоїть зараз вибір: або ризикувати і стерти резерви для відновлення позицій, або стабілізувати лінію зіткнення та закріпитися на нових рубежах. Це логічно і нічого таємного не озвучено", - написали вони у телеграм-каналі.

Зауважимо, що станом на 11:40 28 січня офіційного коментаря від українського командування немає.

Табаївка Харківської області на мапі. ФОТО: Deepstate

Додамо, за даними ранкового звіту Генштабу, на Куп'янському напрямку українським захисниками відбито сім атак ворога біля Синьківки, Табаївки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.

Як повідомляли раніше, ЗСУ відступили з села Крохмальне на Харківщині.

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