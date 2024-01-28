Окупанти просунулися на Куп'янському напрямку та захопили село - Deepstate

У Генштабі ЗСУ поки не коментували ситуацію на Куп'янському напрямку.
Російські війська наступають на Куп'янському напрямку та захопили Табаївку Харківської області.
Про це повідомляють аналітики Deepstate.
"На ранок (28 січня - редю.) надійшла інформація, що ворог зайняв Табаївку та намагається розвинути успіх у бік Піщаного. В атмосфері невідомості не можна допускати паніку. В ОТУ "Лиман" стоїть зараз вибір: або ризикувати і стерти резерви для відновлення позицій, або стабілізувати лінію зіткнення та закріпитися на нових рубежах. Це логічно і нічого таємного не озвучено", - написали вони у телеграм-каналі.
Зауважимо, що станом на 11:40 28 січня офіційного коментаря від українського командування немає.
Додамо, за даними ранкового звіту Генштабу, на Куп'янському напрямку українським захисниками відбито сім атак ворога біля Синьківки, Табаївки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.
Як повідомляли раніше, ЗСУ відступили з села Крохмальне на Харківщині.
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