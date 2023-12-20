Окупанти просунулися на п'яти напрямках: аналітики ISW повідомили подробиці

Російські війська просунулися біля Куп’янська, Бахмута, Авдіївки, Новомихайлівки на Донеччині та Новопрокопівки на Запоріжжі.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW)

Російські сили здійснили незначне підтверджене просування на північний схід від Куп’янська. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 грудня, показують, що російські війська незначно просунулися на північ від Синьківки (на північний схід від Куп’янська)

Також російські війська підтвердили просування на північ від Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 грудня, показують, що російські війська просунулися на північний захід від Білогорівки Донецької області, за 15 км на північний схід від Бахмута

Окупанти підтвердили просування поблизу Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 грудня, показують, що 15 грудня російські війська досягли незначного успіху на північ від Первомайського (приблизно 10 км на південний захід від Авдіївки). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 19 грудня, показують, що російські війська також незначно просунулися в районі кар’єру на південний захід від Авдіївки.

Російські війська також незначно просунулися на південний захід від міста Донецьк. На відео з геолокацією, опублікованому 19 грудня, видно, що російські війська досягли невеликого успіху вздовж вулиці Центральної на східній околиці Новомихайлівки.

Раніше експерт повідомив, що окупанти готують прорив на одному з напрямків. За його даними, російські окупанти намагаються створити ізюмське угруповання на кшталт 2022 року, основним завданням якого було нависання над флангами українських військ, зосереджених в Донецькій області.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Оперативний черговий: бої за Авдіївський коксохім, паскудна погода і нестача боєприпасів

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