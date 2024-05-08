Окупанти просунулися на північний захід від Авдіївки – ISW

Ворог просунувся вздовж залізничної лінії на захід від Очеретиного.

Російські війська у межах наступальних дій 7 травня просунулися на північний захід від Авдіївки.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Опубліковані 7 травня геолокаційні кадри демонструють, що російські окупанти просунулися вздовж залізничної лінії на захід від Очеретиного (на північний захід від Авдіївки).

Також читайте Безугла заявила, що за Авдіївкою досі відсутні фортифікації

Так звані російські воєнкори стверджували, що ворожі війська також просувалися на захід у полях на схід від Новопокровського (на північний захід від Авдіївки та на південний захід від Очеретиного) і до південної околиці населеного пункту.

Інший російський мілблогер стверджував, що окупанти просунулися на 1,5 км углиб до бурелому вздовж лінії Новобахмутівка-Бердичі (на південь від Очеретиного та на північний захід від Авдіївки). Однак аналітики ISW не знайшли підтвердження цим заявам.

Читайте провідні новини дня:

Війська РФ також продовжували наземні наступи:

на північний захід від Авдіївки в районі Новоолександрівки, Сокіла, Прогресу, Євгенівки та Новоселівки Першої;

на захід від Авдіївки біля Уманського та Яснобродівки;

на південний захід від Авдіївки біля Нетайлового і Невельського.

Повідомляється, що на Авдіївському напрямку продовжують діяти підрозділи російського батальйону спецназу "Арбат", загону спецназу "Вега" (24-а гвардійська бригада спецназу ГРУ) та інші підрозділи 24-ї бригади спецпризначення. А поблизу Очеретиного воюють частини російської 35-ї мотострілецької бригади.

Нагадаємо, днем раніше офіцер 59-ї ОМБр ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький заявив про призупинення наступу противника на Авдіївському напрямку.

Читайте також: