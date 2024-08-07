Окупанти просунулися в Донецькій області: ISW про здобутки армії РФ

Окупаційна армія РФ просунулися до до вулиці Гагаріна у Нью-Йорку та до вулиці Достоєвського у Північному, що на сході від Торецька Донецької області. ISW не підтверджує повне захоплення Нью-Йорка окупантами.

Про це йдеться у новому звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що російські війська нещодавно просунулися поблизу Торецька. Зокрема, геолокаційні кадри за 5 серпня показують, що загарбники трохи просунулися до вулиці Достоєвського в північно-західному Північному.

Додаткові кадри з геолокацією за 6 серпня показують, як елементи російської 9-ї мотострілецької бригади піднімають прапор над будівлею на вулиці Гагаріна в північно-західному районі Нью-Йорка. Це вказує на те, що окупанти нещодавно просунулися далі в межах цього населеного пункту. Російські джерела стверджували, що окупанти захопили його. Втім, ISW не знайшов візуального підтвердження цього "максималістського твердження".

За словами російських військових блогерів, армія РФ просунулася на ділянці шириною 1,6 км і глибиною до 800 м у східному Північному, а також просунулися в районі Дружби і Залізного.

"Деякі російські джерела повторювали заяви про те, що окупанти можуть оточити українські сили в східному Нью-Йорку, але один російський блогер спростував ці заяви. Він стверджував, що російські сили просувалися надто повільно в цьому районі, щоб оточити українські сили", - йдеться у повідомленні ISW.

Ситуація біля Торецька. Карта боїв ISW.

Нагадаємо, РФ сконцентрувалася на захопленні двох міст на Донбасі. Військовий експерт Олександр Мусієнко каже, що , росіяни мали "певні успіхи, починаючи з Авдіївки". Саме на цій ділянці фронту загарбники намагаються і далі розвивати свої "перемоги" ціною величезних втрат.

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