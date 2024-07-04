Окупанти просунулися: як змінилася ситуація у Вовчанську

Росіяни просунулися у Вовчанську, "однак успіхи" незначні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Згідно з геолокаційними кадрами від 18 червня, ЗС РФ дещо просунулися до території Агрегатного заводу. Один із російських військкорів заявив, що лінія фронту у Вовчанську нібито нечітка, адже українські та російські війська можуть утримувати позиції "на відстані кількох метрів".

В ISW вважають, що ворог може здійснювати часткову передислокацію військ з Херсонського та Донецького напрямків на Харківський.

Водночас російські окупанти продовжують атакувати керованими авіаційними бомбами та некерованими ракетами як прикордоння Харківщини, так і населені пункти, що трохи далі від цієї зони.

Нагадаємо, українські військові оточили російських загарбників у районі Агрегатного заводу у Вовчанську. В оточення потрапили російські десантники, зазначали аналітики.

Вдень знімати просто неможливо! Репортаж з-під Вовчанську

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