Окупанти просунулися: як змінилася ситуація у Вовчанську

Росіяни намагаються закріпитися в місті піхотними підрозділами.
Росіяни просунулися у Вовчанську, "однак успіхи" незначні.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
Згідно з геолокаційними кадрами від 18 червня, ЗС РФ дещо просунулися до території Агрегатного заводу. Один із російських військкорів заявив, що лінія фронту у Вовчанську нібито нечітка, адже українські та російські війська можуть утримувати позиції "на відстані кількох метрів".
В ISW вважають, що ворог може здійснювати часткову передислокацію військ з Херсонського та Донецького напрямків на Харківський.
Водночас російські окупанти продовжують атакувати керованими авіаційними бомбами та некерованими ракетами як прикордоння Харківщини, так і населені пункти, що трохи далі від цієї зони.
Нагадаємо, українські військові оточили російських загарбників у районі Агрегатного заводу у Вовчанську. В оточення потрапили російські десантники, зазначали аналітики.
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