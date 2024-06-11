Окупанти просуваються біля Часового Яру: деталі ISW про наступ РФ

Російські окупаційні війська просуваються у східній частині міста Часів Яр на Донеччині. Зокрема, про успіхи загарбників у мікрорайоні Каналу.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що кілька російських мілблогерів стверджували, що армія РФ нібито захопила висотні будинки на південному сході Каналу та рухається на захід до каналу Сіверський Донецьк-Донбас. Також інший блогер стверджував, що російські сили контролюють майже весь мікрорайон Каналу. Втім, аналітики ISW спостерігав лише візуальні докази того, що війська країни-агресорки залишаються на відстані від 700 до 800 метрів на схід від каналу Сіверський Донець-Донбас і досі не просунулися в західній частині мікрорайон в напрямку або поперек водного об’єкта каналу.

"Російським військам потрібно буде або пройти канал із заходу, або обійти канал із Нового мікрорайону (на південний захід від мікрорайону Каналу), де канал проходить під землею, щоб розпочати бої до центру Часів Яру", - наголошують американські фахівці.

Тим часом речник Українського угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин наголосив, йдеться у звіті, що російські війська ще не перетнули канал. Що більше - саме ця каналізована місцевість сприяє тактичній обороні України.

Російські та українські джерела також повідомляли про важкі бої в мікрорайонах Канал і Новий; на північ від Часів Яр біля Калинівки; на схід від Часів Яр біля Іванівського; і на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки та Андріївки 9 і 10 червня.

Часів Яр. Карта ISW.

Нагадаємо, аналітики Deep State повідомили, що ворог просунувся біля Новопокровського, в Старомайорському та захопив Іванівське.

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