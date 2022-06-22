Окупанти просуваються до Лисичанська і можуть атакувати його в найближчий тиждень – ІВВ

Окупанти просуваються до Лисичанська і можуть атакувати його в найближчий тиждень – ІВВ

Російські війська просуваються до Лисичанська з півдня та мають певний успіх. У найближчий тиждень загарбники можуть атакувати околиці Лисичанська.

Згідно з повідомленням, ворожий наступ на Лисичанськ є невдачею для української оборони в цьому районі.

Про це повідомили аналітики Інституту з вивчення війни.

Проте окупантам будуть потрібні затяжні бої з ЗСУ, щоб захопити місто.

На думку аналітиків, російські війська спробують звести нанівець перевагу в обороні, яку українські захисникиотримали завдяки річці Сіверський Донець.

Не виключене повторення сценарію Маріуполя та Сєвєродонецька. Лисичанськ російські війська також захочуть взяти у кільце до повної його блокади.

Нагадаємо, як повідомив ввечері 21 червня військовий експерт Олександр Мусієнко, маючи тактичний успіх у районі Тошківки Луганської області, окупанти змогли прорватися західніше і перерізати дорогу до угруповання українських військ у Золотому і Гірському.

Пекло на Сході, осліпла в морі Росія, Кремль із ракетами та шаманами: Олександр Мусієнко в ТСН

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