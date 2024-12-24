Окупанти просуваються у Донецькі області: аналітики розповіли про успіхи і невдачі РФ

На фронті фіксується просування російських окупантів під Куп'янськом, Торецьком, Вугледаром, Великою Новосілкою на Донеччині. Деякі наступальні дії окупантів були невдалими. Втім, на деяких ділянках фронту ворог має успіхи.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські загарбники наступали на Сіверському напрямку в районі Серебрянки та Білогорівки, поблизу Верхньокам'янського, Виїмки, Івано-Дарівки та біля Васюківки 22 і 23 грудня. Втім, просування окупаційних військ не зафіксовано.

Протягом минулої доби війська РФ продовжували наступальні дії в районі Часового Яру. Просування ворога також не фіксуються. Окрім того, 22 і 23 грудня загарбники вели наступальні операції біля самого Часового Яру, Ступочок, Білої Гори та Предтечиного.

Війська РФ мають незначні успіхи на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри за 23 грудня показують, що окупанти просунулися до вулиці Грушевського на півночі міста. Також вони наступали під самим Торецьком, біля Дачного і Диліївки, Дружби та Щербинівки.

В угрупованні військ ЗСУ "Хортиця" повідомили, що російські окупанти ведуть бойові дії на Покровському напрямку. Командир українського загону, який діяв на цій ділянці фронту заявив, що війська РФ ведуть моторизовані штурми на викраденому цивільному транспорті біля Селидового. За його словами, росіяни часто проводять піхотні штурми протягом трьох днів і введуть більше піхоти на третій день штурму, якщо вони не просуваються раніше.

Аналітики ISW повідомляють, що армія Росії штурмувала під самим Покровськом, біля Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Нового Труду, Новотроїцького, Зеленого, Новопустинки, Новоукраїнки, Шевченка, Успенівки, Нововасилівки, Новооленівки та Новоєлизаветівки 22 і 23 грудня.

Протягом 23 грудня війська РФ продовжили наступати на Курахівському напрямку. Втім, просунутися їм не вдалося. Речник угруповання військ ЗСУ "Хортиця" полковник Назар Волошин заявив, що росіяни більше не ведуть фронтових ударів на Курахівському напрямку, а натомість намагаються перерізати українські наземні шляхи зв’язку на Торецькому, Часівярському та Курахівському напрямках.

Війська РФ продовжували штурмові дії під самим Кураховим, поблизу Петропавлівки, Сонцівки, Ясенового, Старих Тернів, в напрямку Дачного та Андріївки.

Російська армія нещодавно незначно просунулася на Вугледарському напрямку. Аналітики посилаються на українського військового оглядача Костянтина Машовця. Він заявив, що ЗСУ майже повністю відійшли з лівого берега річки Сухі Яли між Костянтинопольським і Зеленівкою. Це може вказувати на те, що окупанти, ймовірно, просунулися в цьому районі, йдеться у звіті.

Окрім того, протягом 22-23 грудня загарбники продовжували атаки в районі Успенівки, Костянтинополя, Костянтинопольського, Янтарного, Багатиря та Розлива. Зазначається, що війська РФ нещодавно просунулися в районі Великої Новосілки. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 грудня, показують, що окупанти просунулися в південній частині Макарівки.