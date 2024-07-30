Окупанти просуваються у Вовчанську та, ймовірно, захопил увесь агрегатний завод - ISW

Бої також тривали біля селища Глибоке та в інших районах Вовчанська.

Російські війська, ймовірно, захопили весь агрегатний завод у Вовчанську, що на північний схід від Харкова.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на геолокаційні знімки 28 липня.

Також читайте Росія може вивести із України частину окупантів - ISW

На опублікованих фото видно, як українські війська завдали удару з безпілотника по великій купі боєприпасів у східній частині Вовчанського агрегатного заводу. Аналітики припускають, що це вказує на те, що російські війська, ймовірно, захопили весь завод.

"Однак незрозуміло, коли саме російські війська захопили цей завод. Бої також тривали біля селища Глибоке (на північ від Харкова) та в інших районах Вовчанська 28 і 29 липня, а російський мілблогер стверджував, що українські сили також провели чотири контратаки біля села Стариця (на північний схід від Харкова і південний захід від Вовчанська", - йдеться у звіті.

Станом на ранок 30 липня українське командування не коментувало.

Нагадаємо, відповідно до звіту Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку ворог зазнає значних втрат, особливо у живій силі.

Новини ТСН 19:30 29 липня. Допомога від США, горять трансформатори, диверсії на Олімпійських іграх

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.