Окупанти просуваються в Запорізькій області: деталі від ISW

У Запорізькій області були зафіксовані невеликі просування військ армії РФ. Сталося це на тлі позиційних боїв у цьому районі протягом 18 березня.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри за 17 березня показують, що окупанти незначно просунулися на схід від Лугівського, яке розташоване на північний схід від Роботиного. Крім того, позиційні бої тривали уздовж Роботиного, Вербового та Мирного.

ISW з посиланням на українського військового оглядача Костянтина Машовця повідомляють, що у складі угруповання військ "Дніпро" брали участь підрозділи російської 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу, а також 7-ї та 76-ї повітряно-десантних дивізій. З його слів, угруповання військ "Дніпро" складається з двох окремих мотострілецьких бригад та бригадно-тактичних груп військових частин, до 19 мотострілецьких та повітряно-десантних полків та щонайменше 18 батальйонів та підрозділів різного типу.

Крім того, на Запорізькому напрямку діють підрозділи російських 291-го гвардійського мотострілецького полку (42-а мотострілецька дивізія, 58-а ОМСБр) та 38-ї гвардійської мотострілецької бригади (35-а ОМСБр, СВО). Поблизу Роботиного також продовжують діяти підрозділи російського 70-го гвардійського мотострілецького полку (42-ї мотострілецької дивізії).

Запорізька область. Карта боїв ISW.

Запорізька область. Карта боїв ISW.

Як повідомлялося у зведенні Генштабу ЗСУ 19 березня, окупанти без успіху штурмували позиції ЗСУ на Куп’янському і Херсонському напрямках.

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