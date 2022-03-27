Окупанти просять їжу: яка ситуація у тимчасово окупованій Музиківці

У селі багато нерозірваних снарядів.

У тимчасово окупованій Музиківці за останній тиждень як мінімум ще плюс шість нерозірваних снарядів. Є снаряд, який перебуває між огорожею та газовою трубою. Російські військові курсують селом, одні ходять по хатах і просять їжу, а інші роздають так звану "гуманітарну допомогу".

Про ситуацію у громаді станом на 27 березня повідомила у Facebook секретарка Музиківської сільської ради Людмила Погрібна.

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“Східне і Загорянівка без світла і води. Херсонобленерго під час ремонту в Сонячному і Богданівці оглянули підстанцію "Східне", яка розбита. Ремонт наразі неможливий”, - написала вона.

Нагадаємо, у Музиківці загинув місцевий житель – підірвався на міні. На території громади знайшли вісім нерозірваних снарядів. Пошкоджено як мінімум 16 будинків.

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупанти тероризують місцеве населення. Йдеться про жителів міст Нова Каховка, Таврійськ та Каховка. Напередодні жителі Херсона вийшли на мирний мітинг проти російської окупації.

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