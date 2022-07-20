Окупанти протягом дня гатили по східному фронті з усього, що мають, але ЗСУ відбили штурм - Генштаб

На Слов’янському напрямку 20 липня росіяни гатили з усього, що мають. Водночас ЗСУ вдалось відбити штурм в районі Богородичного.
Так, по населених пунктах Харківської, Донецької та Дніпропетровської областей "прилітало" з танків, а також ствольної та реактивної артилерії.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Долина, Богородичне, Костянтинівка, Гусарівка, Велика Комишуваха, Покровське та інших. Українські воїни знову успішно відбили штурмові дії ворога в районі Богородичного", - йдеться в повідомлення.
Нагадаємо, раніше 20 липня протягом доби поліція зафіксувала 26 влучень російських снарядів на території Донеччини.
Усі влучання армії країни-агресорки РФ сталися у житловий сектор 15 населених пунктів. Йдеться про міста Курахове, Авдіївка, Торецьк, Краматорськ, Слов’янськ, Бахмут, Соледар, Гірник, Костянтинівка, Залізне, селище Південне, села Веселе, Опитне, Новоукраїнка, Богоявленка.
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