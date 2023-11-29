Окупанти протягом зими хочуть вивезти до Москви 10 тисяч дітей з ТОТ – яка причина

Так звані "адміністрації" тимчасово окупованих регіонів України отримали черговий наказ від Росії – протягом осінньо-зимового періоду відправити 10 тисяч дітей до Москви на виставку досягнень народного господарства.

Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За його словами, окупантам поки що вдалося назбирали тисячу українських дітей.

"І після перших відряджень охочих стає ще менше. За власний рахунок кожному необхідно дістатися до Ростова. Там чекає поїзд – один на дітей з чотирьох окупованих областей. Стоїть, доки не зберуться всі. Хто приїхав перший, може очікувати і добу. Із їжі – виключно сухпай. У зворотному напрямку – теж саме", - розповів він.

Нагадаємо, окупанти змушують українських дітей писати листи російським військовим.

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