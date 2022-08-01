Окупанти провалили попередню "стратегію" Путіна і їм змінили тактику: у РНБО розповіли деталі

Окупанти за п’ять місяців повномасштабного вторгнення в Україну атакували цивільні об’єкти в 60 разів частіше, ніж військові.

Тактику "випаленої землі", яку використовують війська РФ, армійцям країни-агресорки змінили після того, як було провалено проникнення вглиб України мобільних груп.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Як зазначається, тепер окупанти стріляють насамперед по цивільних об’єктах населених пунктів, розташованих уздовж лінії фронту.

"Всупереч заяві Путіна "по жодних цивільних об’єктах російська армія ударів не завдає", за п’ять місяців війни вона атакувала цивільні об’єкти майже у 60 разів частіше, ніж військові. У цифрах це 17,3 тисячі ударів по цивільних об’єктах і близько 300 – по військових", – кажуть у ЦПД.

Нині окупанти пошкодили чи зруйнували понад 50% усього житлового фонду Маріуполя, Харкова, Чернігова, Бучі, Сєвєродонецька й Лисичанська. Кількість українців, які залишилися без домівки через агресивні дії РФ, вже перевищує 3,5 мільйона осіб або 8% населення держави.

На всій території країни пошкоджено понад 830 закладів охорони здоров’я, 2129 освітніх установ, більше 530 об’єктів культури й мистецтв. За даними Центру, цинічно обстрілюючи мирну інфраструктуру, Кремль розраховує, що обстріли насамперед прифронтових міст і сіл спонукають місцевих жителів припинити чинити опір "асвабадітєлям" і мовляв почнуть виступити проти "київського режиму".

Але зауважується, що Росія перейшла на тактику "випаленої землі" проти України після того, як її окупаційна армія провалила попередню "стратегію" Путіна, який робив ставку на проникнення вглиб суверенної країни мобільних груп своїх військ.

Нагадаємо, вночі російська армія з "Градів" обстріляла Дніпропетровську область. У результаті поранено двох жінок, одна з них у важкому стані.

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