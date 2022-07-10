Окупанти провалили розвідку боєм на Слов’янському напрямку - Генштаб

Ворог з втратами відійшов у напрямку Мазанівки.

На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження в районах населених пунктів Долина, Дібровне, Мазанівка, Богородичне, Адамівка, Андріївка, Барвінкове, Вірнопілля, Велика Комишуваха, Краснопілля, Нова Дмитрівка, Хрестище, Новопавлівка, Нікополь, Червоне та Сулигівка. Застосував авіацію для завдання удару неподалік Богородичного.

Про це 10 липня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"Розвідку боєм в напрямку Мазанівки окупанти, завдяки вмілим діям українських воїнів, відверто провалили та з втратами відійшли", - зазначили у Генштабі.

Тим часом на Бахмутському напрямку противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії районах населених пунктів Курдюмівка, Луганське, Берестове, Виїмка, Івано-Дар’ївка, Шуми та Переїзне.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках по лінії зіткнення тривають обопільні обстріли із застосуванням мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії.

Ворог завдав авіаударів неподалік Авдіївки та Володимирівки. Штурмовими діями намагався покращити тактичне положення в районі Новоселівки Друга, успіху не мав, відійшов.

Нагадаємо, росіяни обстріляли місто Часів Яр, що в Донецькій області. Під завалами багатоповерхівки знайшли тіла 15 людей. Рятувальна операція триває.

Читайте також: